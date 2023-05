’Gladiatori di Cesare’ in crescita: secondi

Ha effettuato un campionato ad alto livello la squadra di biliardino ’Gladiatori di Cesare’ del circolo Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare e si è classificata al secondo posto del campionato di serie C, girone 1, sconfiggendo il Bar Elio Vamos di Viserba. Nel 2019 si erano aggiudicati i playout del campionato Uisp Cesena, mantenendo così la serie C. Poi l’arrivo della pandemia, la sospensione nel 2020 dei campionati senza aver potuto concluderli e l’impossibilità di allenarsi.

Nel 2022 si sono classificati quinti e quest’anno secondi, con un po’ di delusione in quanto avevano sperato fino all’ultimo di potere superare la squadra vincitrice del Bar Sport di Borghi. La squadra è composta da: Maurizio Abbondanza presidente, Antonio Tamborrino, Marco Tosi, Marco Zanotti, Ivan Zanuccoli, Massimiliano Torri, Walter Berlati, Fabio Trianti. Coach è Roberto Ravaioli.

Maurizio Abbondanza è il responsabile della squadra di biliardino e il presidente Terzo Tosi ha riservato una stanza del circolo per i soci appassionati di biliardino che possono allenarsi tutte le sere. Le altre squadre sono: Malatesta di Gambettola, Bar Andres di Macerone, Bar Sport di Stradone di Borghi, il Baretto di Castelvecchio di Savignano, il Joker di Savignano, il Valle Ferrovia di Savignano, Squilibrati 2.0 di San Mauro, Bar Caffè del Centro di San Mauro, Bar Elio Vamos di Viserba di Rimini, Bar Centrale di Borghi.

Dice Abbondanza: "Quella del biliardino è una passione che per noi è nata 30 anni fa, ma che ha origini ben antiche. Mentre una volta c’erano i tornei dei bar che in inverno mettevano in palio maiali, tacchini e oche, adesso ci sono i campionati dalla A fino alla C, con Federazione, tesserati e regole. Nella nostra zona ci sono campionati nazionali che già si sono disputati fra Villamarina e Valverde".

Ermanno Pasolini