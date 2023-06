Gli anziani della ’Camilla Spighi’ a pranzo dai bambini dell’asilo

Piacevolissima ’trasferta’ per i 32 ospiti della residenza anziani ’Camilla Spighi’ di San Piero, per stare alcune ore assieme, in simpatica e affettuosa compagnia, dei bambini che frequentano il vicino asilo delle Grazie. Il plauso alla lodevole e coinvolgente iniziativa piena di umanità, arriva anche dal Faro di Corzano di S.Piero, col presidente Bartolomeo Balzoni, che scrive nel proprio sito: "Bravi i bimbi, bravi gli insegnanti. I nostri anziani erano rapiti dagli spettacoli offerti dai bambini dell’Asilo delle Grazie".

Hanno partecipato all’iniziativa anche l’assessora ai servizi sociali Enrica Lazzari, il presidente asilo delle Grazie Giuseppe Crociani, la coordinatrice della ’Camilla Spighi’ Silvani Silvana. Presente anche il maestro elementare in pensione Maurizio Boscherini, che con Il Faro di Corzano promuove un progetto di animazione nella residenza per anziani. Dice la Cra: ’Pranzo all’Asilo delle Grazie’, un evento che ha visto non solo il pranzo, ma tante altre cose. Della relazione e dello scambio intergenerazionale non bisogna solo parlare, ma anche praticarli. Bambini e anziani stanno bene insieme, sono una ricchezza reciproca".

Sottolinea la direzione della Residenza anziani: "Ieri abbiamo chiuso la Cra e ci siamo trasferiti tutti all’asilo delle Grazie. Eravamo stati invitati per il pranzo, con nostri cuochi che hanno preparato le lasagne e quelli dell’asilo secondo, contorno e dolce. Ma, con innata naturalezza, l’evento si è trasformato in una bellissima festa. Le maestre, con i bambini, avevano preparato tanti spettacolini (foto) a cui si sono uniti i nostri anziani, che, strafelici, hanno apprezzato tantissimo questa uscita. Siamo riconoscenti per l’accoglienza, la spontaneità, la naturalezza, che ci mostra in ogni occasione in questo meraviglioso cerchio della vita".

Gilberto Mosconi