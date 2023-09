Gli archi dell’Alter Echo String Quartet in concerto alla pieve di Monte Sorbo Il quartetto d'archi tutto al femminile Alter Echo String Quartet si esibirà alla Pieve di Monte Sorbo-Monte Iottone, unendo la formazione classica da camera alla musica pop. Artisti come Andrea Bocelli, i Pooh, Elodie e molti altri si sono uniti al quartetto. L'evento è in concomitanza con l'arrivo dei partecipanti all'evento ciclistico "Cesena".