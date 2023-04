Gli inviti per il 2 maggio Scolaresche selezionate

Lo spazio del centro storico in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà puntellato di scolaresche poste nei luoghi o nei pressi dei luoghi che il capo dello Stato solcherà.

Il comitato organizzatore che fa capo al sindaco Enzo Lattuca (nella foto) che sta curando il complesso allestimento della storica giornata del presidente a Cesena, che si snoderà dalle 11 alle 13 di martedì 2 maggio, sta seguendo come criterio uniformante quello di scegliere i rappresentanti del mondo scolastico in base a criteri di buon senso logistico e di correlazione tematica con gli eventi. Saranno coinvolti gli ordini dalle primarie all’università.

Dovrebbero quindi essere prescelte scolaresche in piazza Guidazzi dai plessi logisticamente più vicini in modo che il sito sia raggiungibile facilmente a piedi. Lo stesso dovrebbe avvenire in piazza Almerici, dove in uno spazio transennato, gli studenti potranno applaudire ed acclamare il presidente quando scenderà dall’auto presidenziale per poter concludere la sua venuta in città con la visita al monumento cesenate più insigne, la Biblioteca Malatestiana.

Per quanto invece concerne l’evento tematico che fa da corredo alla visita del presidente Mattarella, vale a dire l’omaggio alla fiera di Macfrut che ha cuore e regia cesenati ma sede di svolgimento la fiera di Rimini, e soprattutto l’omaggio alla filiera delle imprese agroalimentari risorsa storica del Cesenate, l’intendimento è di invitare studenti delle scuole superiori e di facoltà universitarie che siano coinvolti in percorsi di studio afferenti con la tematica in oggetto e quindi dovrebbero essere prescelti studenti dell’istituto tecnico Agrario Garibaldi e universitari di Scienze e Tecnologie dell’Alimentazione con sede a Villa Almerici. Gli organizzatori sono subissati in questi giorni da richieste da parte dei vari istituti scolastici ai quali viene spiegato che gli inviti verranno fatti rispettando certi precisi e oggettivi criteri.

Nulla toglierà che gli istituti possano disporre che classi accompagnate dagli insegnanti, invece che far lezione, nobilitino la storica giornata andando ad occupare gli spazi di accesso libero nel centro della città per poter assistere al passaggio del presidente nello spostamento da un luogo all’altro, specie quello a piedi da piazza della Libertà al teatro Bonci. Probabilmente, presenti e non, tanti studenti saranno invitati a scrivere del grande evento cittadino e chissà che non possa scaturirne una pubblicazione da mettere agli annali.