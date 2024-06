Gli Under 17 e 16 non perdono più un colpo

Continua imperiosa la marcia del settore giovanile del Cesena. L’Under 17 di Tamburini, infatti, nel match di ritorno dei quarti di finale ha battuto la Pro Vercelli 2-1 (vittoria all’andata 4-3) ed è quindi passata in ‘final four’. Domenica prossima la semifinale con il Renate a Tolentino, alle 17. Sempre domenica, alle 20,30, a San Benedetto del Tronto, l’altra semifinale Ancona-Avellino. La finale scudetto si giocherà martedì 18 giugno, alle 20, sempre a San Benedetto. Scatenata pure l’Under 16 di Magi nella semifinale di ritorno, 6-1 al Benevento dopo che aveva vinto anche l’andata (2-1). La finale si disputerà domenica 23 giugno a Fermo, alle 18, contro l’Entella. Per l’Under 16 bianconera sarà la terza finale di fila, vinte le due precedenti.

Tornando all’Under 17 ecco la formazione che ha superato 2-1 la Pro Vercelli a Villa Silvia: Fontana, Baietta (34’st Omokaro), Teleku (16’st Antoniacci), Zamagni, Ridolfi, Brisku, Biguzzi (42’st Liverani), Amadori, Galvagno (34’st Gori), Berti (34’st Lantignotti), Sanaj (16’st Bertaccini). All: Tamburini. Marcatori: 26’ pt Galvagno (C), 5’st Berti (C), 3’st Pregnolato (P). Questa la formazione dell’Under 16 che ha annientato il Benevento 6-1: Apuzzo (36’st Angeloni), Zaghini (36’st Giometti), Marini, Pezzi, Cimatti (36’st Cavalletti), Casadei T., Casadei E. (28’st Poletti), Giunchi, Ricci (36’st Da Rugna), Frisoni (23’st Ballanti), Scapoli (28’st Moretti). All: Magi. Marcatori: 7’pt Giunchi (C), 15’pt Formicola (B), 21’pt Ricci (C), 25’pt e 15’st Scapoli (C), 30’st Moretti (Rig.), 35’st Poletti (C). Nell’altra semifinale di ritorno l’Entella ha superato l’Avellino 3-1 dopo che si era già aggiudicata l’andata per 6-1.