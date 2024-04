Gran galà in salsa bianconera . La squadra ospite del Panathlon

Quasi come essere al ’Manuzzi’. Dopo la splendida cornice dell’Orogel Stadium, ieri sera il Cesena Calcio si è trasferito in un altro ambiente di primissimo piano, circondato dall’abbraccio di una folta comunità, quella del Panathlon Club Cesena.

Il sodalizio presieduto da Dionigio Dionigi ha infatti accolto 400 invitati nella splendida cornice del Grand Hotel Da Vinci per celebrare insieme il grande traguardo raggiunto dalla squadra cesenate.

Quella di ieri è stata una delle feste più attese, oltre che immancabile appuntamento stagionale per lo stesso sodalizio bianconero, che risponde sempre a pieno organico all’invito, dimostrandosi legato alla tradizione di un club, il Panathlon Cesena, appunto, da sempre attentissimo alle sorti della squadra cittadina.

Gli atleti, come ormai d’abitudine in questi mesi, non si sono sottratti al bagno di folla, prestandosi con entusiasmo sia alle foto di rito che agli autografi sulle maglie celebrative della promozione, concedendosi pure qualche simpatico siparietto davanti alle telecamere di Teleromagna, che hanno ripreso in diretta l’evento.

La serata, condotta da Giorgio Martino, ha visto anche la presenza della dirigenza bianconera, oltre che di una rappresentanza delle amministrazioni comunali di Cesena e di Cesenatico.

l.r.