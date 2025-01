Gudo Service apre un nuovo show room

Gudo Service, l’azienda fondata nel 2001 da Enrico Gudenzi, ha aperto uno show room in via Mazzini. L’azienda leader nell’assistenza tecnica per il settore Horeca (Hotel, ristoranti e caffetteria), che serve migliaia di clienti nelle tre province della riviera romagnola e nell’entroterra, ha aperto una nuovo punto in centro. La storia dell’azienda è legata ad un episodio accaduta un quarto di secolo fa, durante una serata trascorsa con amici in un ristorante, quando Enrico Gudenzi notò che il titolare si trovava in difficoltà, perchè non riusciva a servire i caffè, a causa della macchina fuori servizio. Da quel giorno scattò la scintilla e l’idea di fondare un’azienda con alla base il servizio, l’assistenza continua 24 ore su 24, affidabilità e competenza. In breve tempo la società è cresciuta, conquistando la fiducia di numerosi ristoratori, baristi e albergatori. Il cuore dell’attività si basa sull’assistenza diretta e personalizzata, con un’attenzione costante alle esigenze dei clienti. Nel 2021 c’è stato un ulteriore momento di crescita. In un periodo di grande incertezze a causa della pandemia, il figlio di Enrico, Riccardo, soprannominato nell’ambiente "il piccolo boss", ha assunto la direzione dell’azienda, portando un nuovo slancio con la trasformazione della società. Sotto la sua guida, l’azienda ha mantenuto viva la passione per il lavoro di sempre, aggiungendo un tocco di modernità grazie alla formazione di un team giovane, dinamico e altamente qualificato. Oggi Gudo Service continua a fornire un servizio di alta qualità, specializzato nell’assistenza e nella fornitura di attrezzature di alta gamma per il settore Horeca, tra cui marchi prestigiosi come Winterhalter, La Marzocco, Hoshizaki e molti altri. Nel segno dell’innovazione, lo show room è un negozio interattivo, una sala mostra dedicata alle dimostrazioni, completamente attrezzata per soddisfare le necessità dei clienti. Inoltre Gudo Service è diventata il primo punto di formazione Winterhalter Academy riconosciuto in Italia, ed è un ulteriore traguardo che segna un punto di partenza per nuove sfide. All’inaugurazione di giovedì sera il sindaco Matteo Gozzoli è intervenuto così: "Ogni inaugurazione è una bella notizia per Cesenatico e sono molto felice di questa apertura; faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti per questa nuova avventura".

Giacomo Mascellani