Guida in stato di ebbrezza, sei persone denunciate

I carabinieri nello scorso fine settimana hanno compiuto numerosi interventi, che hanno visto in campo gli uomini del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cesenatico e delle stazioni di Cesenatico, Savignano sul Rubicone e Gambettola, per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire e contrastare i reati. Sei persone, con età compresa tra i 23 ed i 63 anni, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, poiché rilevati a loro carico tassi alcolemici variabili tra un minino di 0,65 ed un massimo di 1,74 grammi per litro. In tutti i casi le pattuglie hanno provveduto al ritiro della patente di guida per la successiva sospensione da parte della Prefettura. In un caso, avendo l’automobilista causato un incidente facendo tutto da solo per una uscita di strada, l’automobile è stata sottoposta al fermo amministrativo. I militari si sono concentrati anche nei controlli all’interno di locali pubblici e luoghi dove sono stato segnalati dei fenomeni illeciti. Due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso di due dosi di hashish, che hanno dichiarato di possedere per esclusivo uso personale. Una persona già nota alle forze dell’ordine per diversi furti commessi in precedenza, è stata invece denunciata per inottemperanza alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Cesenatico della durata di anni due, che gli era stato notificato nell’ottobre scorso. In merito ai controlli sulla presenza di clandestini, sono state denunciate sei persone.

g.m.