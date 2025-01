Guida in stato di ebbrezza. Un 50enne va in carcere

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cesenatico, in esecuzione del provvedimento di condanna definitivo, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Savona. L’uomo deve espiare la pena definitiva di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e pagare un’ammenda di mille euro.

Era stato condannato due mesi fa, nel novembre scorso, per reiterate guide in stato di ebbrezza commesse nel 2023; è stato rintracciato dai carabinieri di in un hotel di Cesenatico, che lo hanno accompagnato alla Casa circondariale di Forlì, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria ligure che ha emesso il provvedimento detentivo. Si tratta di un episodio atipico, specie in Italia, dove in molti sostengono che "in galera non ci va nessuno".

Quest’ultima affermazione tuttavia è uno dei tanti luoghi comuni, visto che le carceri italiane letteralmente scoppiano ed in alcuni casi ospitano addirittura il doppio dei detenuti per le quali sono state costruite ed organizzate.

Il 50enne che va in carcere per una serie di reati legati alla guida in stato di ebbrezza alcolica, è una notizia legata soprattutto al fatto che l’automobilista non ha seguito con sufficiente attenzione quanto gli stava capitando ed evidentemente non ha un avvocato di fiducia. Le pene per questo genere di reato, come per altri variabili da qualche settimana a qualche mese di detenzione, possono essere infatti tramutabili in oblazioni, cioè multe da pagare. Invece il 50enne ha lasciato correre ed ora è costretto a pagare il suo debito con la giustizia, rimanendo dietro le sbarre sino all’inizio dell’estate, mentre tantissimi delinquenti veri, come ladri, persone violente e spacciatori di basso cabotaggio, continuano a rimanere in stato di libertà e li incontriamo tutti i giorni sulle nostre strade.

Giacomo Mascellani