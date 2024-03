Hera ’arbitro’ della differenziata: "Multa a chi lascia le buste a terra"

Hera a Cesenatico darà il cartellino giallo a chi non gestisce correttamente lo smaltimento dei rifiuti. Un po’ come avviene nel calcio, quello che in realtà sarà un bollino giallo, servirà ad ammonire i cittadini; se poi la condotta scorretta continua si viene espulsi, cioè scattano le multe. Da lunedì 18 marzo non verranno più raccolti i sacchi lasciati fuori dal contenitore grigio per l’indifferenziato e verrà posizionato dagli operatori Hera appunto il bollino giallo, uno dei sistemi studiati per migliorare il conferimento dei materiali di scarto. Per effetto della tariffa puntuale, attiva dall’inizio dell’anno e che rientra nelle strategie individuate dal Piano regionale per incentivare la corretta separazione dei rifiuti, per quantità superiori di indifferenziato rispetto a quelle consentite, i sacchi posizionati al di fuori del contenitore non verranno raccolti e saranno considerati abbandoni, che sono sanzionabili per legge.

Nella nuova tariffa, fatturata direttamente da Hera, diversamente dalla Tari, l’importo è calcolato non solo in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti per le utenze domestiche, o alla categoria per le attività economiche, ma anche sulla quantità di rifiuto indifferenziato conferito. Se nell’arco dell’anno si effettua un numero di svuotamenti superiore a quelli minimi previsti, questi saranno addebitati nella bolletta di conguaglio. Per introdurre in modo graduale questo cambiamento, per il primo anno di applicazione della tariffa puntuale gli svuotamenti extra di indifferenziato saranno misurati ma non verranno applicati i costi aggiuntivi corrispondenti alle eccedenze, cioè la quota variabile aggiuntiva.

Poiché il rifiuto indifferenziato viene conteggiato considerando i litri corrispondenti all’intero volume del contenitore, per risparmiare è meglio esporlo solo quando è pieno, oppure, se si utilizza il cassonetto Smarty apribile con tessera, il consiglio è di gettare un sacchetto riempito adeguatamente. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica e vetro.

Il vicesindaco di Cesenatico, Lorena Fantozzi, crede in questa novità introdotta quest’anno, come un momento di crescita: "L’Amministrazione sta portando avanti un percorso insieme a Hera e a tutta la cittadinanza, per portare Cesenatico a un sempre maggior tasso di raccolta differenziata. L’introduzione del bollino giallo vuole essere un ulteriore incentivo a differenziare e a gestire in maniera responsabile la raccolta. Lavoriamo sempre a stretto contatto con Hera e con le cooperative esecutrici dei passaggi, per migliorare ogni giorno il servizio".

Giacomo Mascellani