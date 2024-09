Husky vagava in via Cesenatico

Un cane Husky è stato salvato da alcuni passanti e da una pattuglia della Polizia locale di Cesena. E’ accaduto domenica pomeriggio, quando il cane si è allontanato da casa vagando smarrito tra le auto sulla via Cesenatico. È stato notato da un automobilista che, dopo essersi fermato e averlo messo in sicurezza, si è rivolto a una pattuglia di vigili cesenati che era nei paraggi. Dopo essersi confrontati con l’automobilista, gli agenti hanno tentato di risalire al legittimo proprietario tramite la lettura del microchip, che però è risultato smagnetizzato. A quel punto si sono messi in contatto con il canile intercomunale di Cesena dando il via alle ricerche. Alcune ore dopo il proprietario è stato individuato grazie a un annuncio pubblicato sulle piattaforme social e condiviso da diversi utenti. Arrivato al comando Fiorini di via Dell’Amore a Cesena, l’uomo è stato identificato e l’Husky è tornato a casa.