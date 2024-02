I 102 anni di nonna Ada: c’è Bagno nel suo cuore

Ada Braccini, originaria di Bagno di Romagna, trasferitasi definitivamente, quando aveva circa 18 anni d’età, a Firenze per lavoro presso la famiglia di un medico, ha compiuto 102 anni. La signora Ada è nata il 3 febbraio 1922 nel podere Le Vigne, nella zona nord del paese termale d’Alto Savio, quando il Comune di Bagno faceva parte della Provincia di Firenze. Poi dal 1923, quindi un anno dopo la sua nascita, il territorio di Bagno, assieme a quello di Verghereto e ad altri Comuni della cosiddetta Romagna toscana, venne trasferito, con un decreto del Governo presieduto da Benito Mussolini, dalla Provincia di Firenze a quella di Forlì.

Tornando al genetliaco ultracentenario bagnese-fiorentino, nonna Ada l’ha festeggiato nella sua casa di Via Grandi (quartiere Novoli) a Firenze, ancor più attorniata dal grande affetto, dal calore e dall’amore dei suoi familiari. Vedova da oltre 20 anni di Rodolfo Butini (una vita lavorativa, la sua, come autista di bus del trasporto pubblico nella città di Firenze), qualche giorno fa nonna Ada ha, dunque, soffiato sulle candeline del suo bel traguardo, quello del 102esimo compleanno. Ha avuto due figli: Maurizio e Massimo, quest’ultimo scomparso, per malattia, nel 2019. Ha quattro nipoti e tre pronipoti. E’ stata autosufficiente sino a qualche anno fa. Ora ha l’assistenza quotidiana di una badante. Il giorno del suo compleanno, nonna Ada ha felicemente risposto per telefono anche alle felicitazioni e agli auguri che le sono arrivati anche dai suoi parenti di Bagno, la sua terra natìa, da lei sempre ricordata e amata con tutto il cuore.

Gilberto Mosconi