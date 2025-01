I baby vandali concedono il bis: fiamme nell’ambulatorio

Preso di mira ancora l’ospedale di Mercato Saraceno. Dopo la notte brava del primo giorno dell’anno, il bis la sera successiva con danni stavolta all’ambulatorio dentistico, a fianco della radiologia al piano seminterrato già oggetto di vandalismo, con un tentativo di bruciare buste o contenitori in plastica degli attrezzi utilizzati dall’odontoiatra o dall’ortodontista. Il gruppetto di giovanissimi sarebbe entrato nella struttura ospedaliera nel tardo pomeriggio di giovedì (è stato accertato che dalle 20 in poi nessuno ha fatto ingresso) e dopo essersi nascosti per un po’ di tempo, hanno agito all’interno dell’ambulatorio.

Più volte personale dell’ospedale aveva notato da tempo la presenza di questi giovani riscontrando in vari casi danni non rilevanti, come il tentativo di forzare il distributore automatico di bibite e bevande calde. Con l’ulteriore denuncia presentata ieri presso la stazione carabinieri di Mercato Saraceno, dalla responsabile della struttura ospedaliera e dalla sindaca di Mercato, Monica Rossi, è stata fatta anche una ricognizione generale sui fatti accaduti di recente e in passato all’interno del ’Cappelli’.

"E’ in atto una sfida ai danni delle istituzioni – commenta amaramente Monica Rossi – e non ne comprendiamo le ragioni; se questo rappresenta un contesto di disagio giovanile noi come istituzione siamo pronti a dialogare con loro e anche coi genitori per capire cosa manca a questi giovani e far comprendere l’insulsaggine di simili comportamenti, inutili e dannosi per l’intera comunità". Oltre all’ospedale, ulteriori danni sono stati perpetrati al giardino - parco della Rimembranza a fianco di Palazzo Dolcini e nei locali in ristrutturazione della scuola media ’Zappi.

"Basta minimizzare e far finta che il problema non esista: gli atti vandalici continuano a ripetersi a Mercato Saraceno, danneggiando il patrimonio pubblico, e la situazione rischia di sfuggire di mano: fino a quando il sindaco e l’amministrazione di sinistra continueranno a permettere questo scempio?" attacca Cesare Polidori, coordinatore di Fratelli d’Italia per la Valle del Savio. E dai banchi dell’opposizione, Fratelli d’Italia sollecita un intervento deciso della giunta e annuncia che il consigliere comunale Valerio Bernabini presenterà una interrogazione comunale sul caso.

"Perché non sono ancora state installate le telecamere di controllo alla Casa di Comunità? La Polizia municipale non potrebbe essere impiegata per presidiare il territorio? L’inerzia della giunta è inaccettabile! La situazione è insostenibile".

Edoardo Turci