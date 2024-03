I bianconeri Berti, Greco e Zamagni in campo a Roma assieme alla Lega Pro Under 17 La Rappresentativa di Lega Pro Under 17, con tre giovani bianconeri in campo, è stata sconfitta 1-0 dalla AS Roma U17. Nonostante la sconfitta, i giovani hanno mostrato una valida prestazione. Daniele De Rossi ha visitato i giocatori durante la giornata.