I bimbi entrano al nido nel prato tra fiori e insetti

Un’ entrata più bella, accogliente, attraente. L’ingresso dell’asilo nido comunale del quartiere Torretta a San Piero in Bagno, si è infatti piacevolmente abbellito con la realizzazione di un dipinto "murale" dal titolo "Paesaggio del prato con fiori e insetti". Dice, a proposito, il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini: "Si è conclusa oggi (ieri, lunedì 31 luglio, per chi legge, ndr.) la realizzazione dell’iniziativa promossa, con un bando del Comune di Bagno, per la realizzazione di un "murale", allo scopo di rendere più attraente il vialetto di ingresso della scuola dei più piccoli. Una piccola opera, che ha il pregio di qualificare e decorare un angolo pubblico e di rendere ancora più accogliente il nostro Asilo nido comunale". Il disegno è stato realizzato dall’Associazione Spazio Arte di Santa Sofia, tramite l’opera dei soci Enrico Romualdi, Gianfranco Castellucci e della presidente Stefania Giovannetti. Precisa, poi, il primo cittadino di Bagno: "L’iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità degli abitanti del Condominio adiacente, proprietario del muro di confine, ove il disegno è stato realizzato, che ringraziamo per la partecipazione. Le attività di qualificazione dell’Asilo proseguono con la prossima riqualificazione del piano viabile del viale di ingresso, già inserita nel piano strade 2023, e con l’avvio del percorso partecipativo per l’intitolazione dell’Asilo stesso, sul quale è già al lavoro la Commissione consiliare competente, che avanzerà una proposta al Consiglio comunale, che poi condivideremo con la cittadinanza".

Gilberto Mosconi