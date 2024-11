I calciatori protagonisti di una festa da brividi

Dolcetto o scherzetto? Magari entrambi. Il dolcetto ai tantissimi bambini mascherati di tutto punto che ieri pomeriggio hanno fatto visita allo store bianconero; lo scherzetto al Sudtirol che domenica verrà in visita a Cesena e che invece sarebbe bene lasciare a mani vuote.

Ha riscosso grande successo l’iniziativa ’da brividi’ organizzata dal Cesena Calcio in occasione di Halloween, quando il club ha coinvolto alcuni giocatori della prima squadra (Jonathan Klinsmann, Leonardo Mendicino, Alessandro Siano ed Elayis Tavsan) in un evento pensato per i giovani tifosi, che hanno avuto l’occasione di trascorrere parte della giornata insieme ai loro campioni, scattando foto e collezionando autografi.