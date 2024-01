I cesenati tornano in concessionaria. Immatricolazioni aumentate del 20%

Torna la voglia di mettersi al volante di un’auto nuova. I dati relativi alle immatricolazioni nel territorio provinciale registrate nel corso del 2023 hanno in effetti certificato una crescita di circa il 20% passando dai 6.727 veicoli del 2022, agli 8.050 coi quali si è chiuso l’anno appena messo alle spalle. Ovviamente i numeri sono eterogenei a seconda delle varie case automobilistiche, alcune delle quali hanno centrato dei veri exploit. E’ facile per esempio citare Tesla, che da 30 è balzata a 123 auto consegnante, Jeep (da 128 a 280), Suzuki (da 166 a 291) Hyundai (da 271 a 361), Toyota (da 433 a 496), Ford (da 525 a 543), Mg (da 11 a 105) e Dacia (da 597 a 769). E’ andata invece meno bene a Fiat, scesa da 598 a 555 e a Opel (da 353 a 325), che però continuano in ogni caso a rappresentare fette molto importanti del mercato. A livello di curiosità, si può chiudere il cerchio citando l’unico caso di chi tra Forlì e Cesena si è visto consegnare le chiavi di una Lamborghini. A cosa guardano dunque gli automobilisti di oggi nello scegliere il loro futuro veicolo? Un quadro della situazione lo fornisce Mauro Ferri, titolare del Gruppo Ferri, concessionario dei marchi Ford e Suzuki: "C’è molta curiosità in merito al percorso di transizione verso l’elettrificazione che ormai è in corso - è la sua analisi - e, da questo punto di vista, è necessario farsi promotori di una corretta informazione per sfatare i tanti falsi miti che aleggiano sul tema. Gli automobilisti sono anche molto attenti alle dotazioni di sicurezza e tecnologiche delle vetture. Sempre più clienti, infine, sono propensi a valutare formule di acquisto che garantiscano flessibilità e la possibilità di sostituire l’auto dopo due/tre anni, dal noleggio alla formula di finanziamento con valore futuro garantito". Anche Ferri riconosce il trend positivo di questi ultimi mesi: "Nella nostra area, il mercato, in analogia con quanto accaduto a livello nazionale, è cresciuto del 18%. Anche queste prime settimane del 2024 confermano un andamento favorevole in termini di acquisizioni, sicuramente favorito dalla scelta, per entrambi i marchi che rappresentiamo – Ford e Suzuki - di anticipare gli ecoincentivi statali, il cui stanziamento è stato preannunciato e che saranno effettivamente disponibili dalla prossima settimana. A questo si aggiunge il fatto che i problemi di approvvigionamento che avevano caratterizzato il passato, sono finalmente alle spalle: i tempi di consegna sono tornati su buoni standard, così come le dotazioni in pronta consegna". Col mondo che cambia, l’attenzione alle motorizzazioni è sempre più alta: agli investimenti delle case produttrici fa seguito l’interesse di chi cerca soluzioni innovative, efficienti e a basso consumo. "A farla da padrone è la motorizzazione ibrida che ha rappresentato il 34% delle auto vendute, seguite da benzina e gpl. Le vetture elettriche iniziano a farsi strada nel nostro territorio e la previsione è di una crescita esponenziale man mano che si amplierà l’offerta. Metano in flessione e gpl in tenuta? Difficile generalizzare, c’è sicuramente attenzione ai consumi ma c’è anche una crescente attenzione all’eco-sostenibilità e a scelte più responsabili".

L’ultimo capitolo è per i nuovi metodi di confronto col cliente: "Il mondo del web è ormai cruciale, tanti ci chiedono consulenze online, o interagiscono utilizzando i vari canali digitali. E’ un comparto che sta diventando sempre più importante".