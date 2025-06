"I giovani sono i protagonisti della cooperazione bancaria"

Si è tenuto all’hotel Palace di Milano Marittima il convegno "I giovani delle nostre Bcc si incontrano per un futuro di valori condivisi", promosso da Emil Banca, Riviera Banca, Bcc Romagnolo e Bcc Ravennate forlivese e imolese, le quattro banche del Gruppo Bcc Iccrea con sede in Emilia-Romagna. Erano presenti anche Giuseppe Maino e Mauro Pastore, presidente e direttore generale del Gruppo Bcc Iccrea. Il convegno, dedicato ai giovani in qualità di rappresentanti e protagonisti del futuro della cooperazione bancaria e dello sviluppo locale, moderato dalla giornalista de Il Resto del Carlino Cristina Degliesposti, ha messo in luce il ruolo cruciale delle Bcc e del loro modello di servizio in grado di contribuire in prima linea al miglioramento del contesto non solo economico ma soprattutto sociale, culturale e ambientale dei loro territori di insediamento.