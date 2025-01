I migliori musicisti jazz si ritrovano sul palco del Noi

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Domani sera a partire dalle 21.30 si terrà uno spettacolo eccezionale, che vedrà protagonisti alcuni dei migliori musicisti jazz a livello nazionale ed internazionale. Sul palco, per uno straordinario evento, si alterneranno Alessandro Scala, Gabriele Zanchini, Paolo Ghetti, Alessandro Fariselli, Giuseppe Zanca, Luca Di Luzio, Daniele Bartoli, Luca Marianini, Andrea Guerrini, Gianluca Nanni, Stefano Paolini e Fabio Nobile. In sostanza per una sera i protagonisti saranno gli artisti che hanno contribuito alla riuscita della musica dal vivo al Noi, i quali si incontreranno per una super jam. L’ingresso è libero con la consumazione obbligatoria. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico. La rassegna del Noi Lounge Music Club proseguirà poi la settimana successiva, con altri appuntamenti rigorosamente live, per la direzione artistica di Fabio Nobile.

Giacomo Mascellani