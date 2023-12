I percorsi del Savio sulle tracce delle scuole

Alzare la freccia per la Valle del Savio, territorio intinto di storia ultra millenaria, arte, cultura, natura, benessere e tant’altro ancora di bello e di buono. La Destination Management Company (DMC) dei "Percorsi del Savio" aggiunge, infatti, un altro importante tassello all’offerta turistica della vallata. Si tratta di "Viaggi organizzati", tra cui viaggi d’istruzione e gite scolastiche, una nuova pagina del suo www.ipercorsidelsavio.it, che va ad affiancarsi alle numerose già esistenti, riguardanti le varie località. E’ sufficiente selezionare l’indirizzo https:ipercorsidelsavio.itviaggi-organizzati, e vengono visualizzate più di 20 diverse proposte, suddivise in due sezioni. Sottolinea la DMC: "Docenti e dirigenti di scuole, sia primarie che secondarie, potranno trovare idee per viaggi d’istruzione, consultando gli itinerari tra le proposte per scoprire la Valle del Savio, tra natura incontaminata, luoghi storici e della memoria, musei a cielo aperto, testimonianze archeologiche e di antichi mestieri, tradizioni culinarie romagnole e beni patrimonio Unesco. Una scelta ampia e variegata, che spazia dalle sorgenti del Tevere e del Savio, agli itinerari della Memoria a Strabatenza fra sentieri e paesi testimoni degli anni tremendi della guerra, dagli approfondimenti di storia e archeologia a Cesena e Sarsina, alle gite al lago di Ridracoli, fino alle gustosità delle ricette locali. Accanto ai viaggi d’istruzione, troviamo una sezione dedicata ai Cral, alle associazioni e anche semplicemente a gruppi di amici in cerca di una proposta per andare alla scoperta della Valle del Savio".

gi.mo.