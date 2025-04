"I treni della felicità oltre confine" domani al museo della Marineria

Domani pomeriggio, alle 16, nel salone Museo della Marineria, si terrà un incontro pubblico organizzato dall’Udi, l’Unione donne in Italia, sulla ricerca "I treni della felicità oltre confine", compiuta dalla ricercatrice Elena Spagnuolo in collaborazione con lo storico Giovanni Rinaldi. Si farà luce sul periodo dal 1945 al 1952, quando migliaia di lavoratori del centro nord aprirono le case ai bambini delle zone più colpite dalla guerra in meridione. Più di 70mila bambini del sud furono ospitati e furono proprio le donne dell’Udi a seguire l’enorme macchina organizzativa per accompagnare i bambini presso le famiglie. L’iniziativa si propone dunque di far conoscere e attualizzare il tema della solidarietà che le donne di allora seppero costruire. Una solidarietà che oggi è da estendere e consolidare nel rispetto delle diversità e delle condizioni di tante bambine, bambini, donne e uomini, che vivono grandi disagi e ingiustizie. La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti, grazie al patrocinio del Comune di Cesenatico ed il contributo di Glamping, Cesenatico Camping Village, Adac Federalberghi e Cooperativa stabilimenti balneari, che sostengono l’Università per gli adulti.

g.m.