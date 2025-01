I trucchi di Silvia Cannella in un centro all’avanguardia

Sabato 1 febbraio a Budrio di Longiano aprirà una attività tutta sua Silvia Cannella, che da 20 anni si prende cura dell’immagine e della bellezza di tante persone. Da 8 però, Silvia porta avanti con impegno e dedizione la sua passione per il trucco semipermanente e così ha deciso di aprire un’attività tutta sua per poter esprimere a 360 gradi la sua creatività, la sua identità, il suo carattere solare. In questa nuova avventura, sarà inoltre affiancata da diversi esperti che si prenderanno cura dell’aspetto delle persone. Silvia, si differenzia in modo particolare, per la sua specializzazione nel design delle sopracciglia con effetti realistici, per incorniciare il volto in maniera dolce e naturale. Dopo anni di esperienza la titolare, è riuscita ad instaurare un legame profondo con i suoi clienti, ognuno dei quali ha una propria personalità da cui trarre spunto per crescere e proporre sempre idee innovative partendo dai loro bisogni, dalle loro richieste. In questa nuova avventura, sarà inoltre affiancata da diversi esperti. In attesa del 1 febbraio si può curiosare sul sito www.silviacannella.it e sui profili social per visionare i trattamenti che sono in continua evoluzione per donare un miglior aspetto al viso.

e.p.