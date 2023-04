Cesena, è morta Ida Maria Rubini: chi era l’angelo dei profughi ucraini

Cesena, 31 marzo 2023 – Ha destato commozione la scomparsa di Ida Maria Rubini, chirurgo oculare e persona molto nota in città. Milanese di origine, laureatasi a Bologna, viveva a Cesena da molti anni insieme al marito Dario Bruni, già dirigente medico al Bufalini, deceduto nel luglio scorso.

Ida Maria si è spenta a 79 anni per un tumore, dopo un breve ricovero alla casa di cura San Lorenzino, dove dal proprio pensionamento prestava la sua attività ambulatoriale e chirurgica, in regime di libera professione. Madre di Barbara e Alessandro e nonna di Filippo, Jacopo, Gianluca e Tommaso, Rubini era donna generosa verso pazienti indigenti e prodiga verso gli altri. In occasione del proprio compleanno aveva promosso una raccolta fondi a favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sentendosi prossima alla fine, ha dato disposizione ai figli che eventuali offerte in sua memoria andassero a favore dell’associazione cesenate Orizzonti odv, che già aveva in passato sostenuto con generosità, anche in virtù dell’amicizia e la stima che la legava ad alcuni volontari, tra i quali i colleghi Franco Casadei e Arturo Alberti.

All’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, la dottoressa Rubini e il marito si erano resi protagonisti di ospitalità a due profughe ucraine, con due bambini di 6 e 4 anni. In quella occasione i coniugi ci avevano ricevuto nella bella casa immersa nel verde delle colline che portano verso Celincordia e ci avevano raccontato come quella accoglienza fosse in realtà un ritorno in casa loro della ex governante Zenovia, che per anni aveva prestato servizio presso la famiglia dei due medici e che ora necessitava di un porto sicuro, dopo l’avventurosa fuga in auto con la figlia 36enne Lesya e i nipotini di 6 e 4 anni, dai bombardamenti di Leopoli.

Un rapporto di amicizia che era rimasto immutato nel tempo, mantenuto attraverso frequenti telefonate e testimoniato dal fatto che Ida e Dario fossero stati i testimoni di nozze proprio nella cattedrale di Leopoli, della giovane Lesya. Altri profughi accolti a Cesena erano ricorsi alle sue cure e Ida aveva addirittura sostenuto le spese per l’acquisto degli occhiali. Il funerale di Ida Maria Rubini si terrà sabato alle 10 in Duomo e non all’Osservanza che era la sua parrocchia di riferimento. Molte le attestazioni di stima e di partecipazione al cordoglio nei confronti della dottoressa Rubini che stanno giungendo ai familiari.