Idropulitrici e generatori per la Protezione civile

Per uscire dall’emergenza e tornare alla normalità nelle zone alluvionate gli equipaggiamenti tecnici sono fondamentali. La Protezione civile ha ricevuto 53 idropulitrici ad alta pressione, 15 generatori di corrente, una spazzatrice, aspiratori e altri materiali tecnici dall’azienda Karcher. Un gruppo di dipendenti dello stabilimento di Quistello è intervenuto a Cesena per partecipare alle operazioni.

Coop Alleanza 3.0 intanto ha riaperto la quasi totalità dei suoi negozi in Romagna e ha scelto di proporre fino all’11 giugno piccoli e grandi elettrodomestici, tra cui le televisioni, a prezzi agevolati del 50%. L’agevolazione vale su piccoli e grandi elettrodomestici che non siano già in promozione, ed è destinata esclusivamente ai soci e i consumatori residenti nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ai quali alle casse verrà chiesto di esibire un documento di identità comprovante la residenza per l’applicazione dello sconto.

Inoltre, per estendere al maggior numero di persone la possibilità di beneficiare della promozione, sarà possibile acquistare – solamente presso l’extracoop Centro Esp di Ravenna, l’ipercoop Centro Il Globo di Lugo, l’ipercoop Le Maioliche di Faenza e l’ipercoop I Malatesta di Rimini – solo un articolo per ogni tipologia di prodotto.