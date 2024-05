Il campione Vincenzo Nibali a Cicloevento

Oggi si tiene la seconda ed ultima giornata dell’edizione 2024 della fiera internazionale Cicloevento. Le iniziative collaterali quest’anno sono veramente speciali e, dopo lo show di bmx freestyle a cura di Alessandro Barbero ed il suo team, oggi in piazza Andrea Costa sbarcherà Vincenzo Nibali, per un evento organizzato dal consorzio formato da Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico. L’appuntamento è alle 11 presso lo stand Garmin, all’interno del padiglione di Cicli Neri, per la partenza della prima social ride "Club Ciclistico Garmin", guidata proprio dal campione Nibali, il quale accompagnerà i ciclisti in un percorso che da Cesenatico si snoderà sulle colline dell’entroterra di Cesena. Per gli appassionati di questo sport è l’occasione di pedalare assieme ad uno dei ciclisti più forti degli ultimi anni, che ha vinto un Tour de France, due volte il Giro d’Italia, una volta in Spagna, due volte il Giro di Lombardia, una Milano-Sanremo e due edizioni della Tirreno-Adriatico. Nibali nella cornice del Grand Hotel e del grattacielo di Cesenatico è l’uomo immagine di una kermesse dove si vedranno e si potranno toccare con mano le ultime biciclette, gli accessori e le "invenzioni" più recenti legate alle due ruote a pedale. È un grande villaggio esteso oltre 20.000 metri quadrati, di cui 2.000 metri quadrati coperti. Sono 50 le aziende espositrici. g.m.