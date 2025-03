Il Cavalluccio torna tra i banchi. Incontro con 200 studenti

Nuovo appuntamento per il progetto ’Scuola Bianconera’, sviluppato dal Cesena Fc in collaborazione con i main partner dell’iniziativa E.Co Energia Corrente e Bcc Romagnolo, che ieri mattina hanno fatto visita ai ragazzi del liceo scientifico ’Augusto Righi’ per sensibilizzare i giovani studenti sulle tematiche connesse all’educazione finanziaria.

L’incontro ha visto la partecipazione dei calciatori del Cavalluccio Simone Bastoni e Gianmarco Castorri e della calciatrice della prima squadra femminile Beatrice Calegari.

Davanti a una platea di più di cento studenti dell’istituto superiore, ha aperto la mattinata Roberto Cuppone, vicedirettore generale di Bcc Romagnolo, spiegando i motivi che hanno portato l’istituto di credito ad appoggiare questo progetto e l’attenzione che la banca da sempre rivolge alla comunità e in particolare ai più giovani.

Successivamente ha preso il via il ’QuizEconomy’, un test in cui le ragazze e i ragazzi dell’istituto si sono confrontati, insieme ai tre tesserati bianconeri, sul tema dell’educazione finanziaria e hanno potuto scoprire tante curiosità e insieme a Barbara Ricci, responsabile marketing di Bcc Romagnolo.

Prima di lasciare spazio ad autografi, dediche e foto, Simone Bastoni, Gianmarco Castorri e Beatrice Calegari hanno risposto alle numerose domande degli studenti evidenziando l’importanza di saper conciliare l’attività sportiva con gli impegni scolastici, oltre a raccontare numerosi aneddoti riguardo le loro carriere, i loro obiettivi e le loro ambizioni, sia dentro che fuori dal terreno di gioco.