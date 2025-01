Il Centro per la pace in via Chiaramonti va in concessione per cinque anni

Si sono aperti i termini per la presentazione di proposte progettuali per la concessione in uso gratuito dei locali situati al piano terra dell’edificio in via Chiaramonti come sede del Centro per la Pace ’Ernesto Balducci’, per il perseguimento delle finalità, attività e progetti sviluppati in collaborazione, sinergia e sussidiarietà con le politiche per la pace promosse dal Comune di Cesena.

La concessione avrà una durata di 60 mesi.

Le proposte progettuali per partecipare alla procedura di selezione possono essere presentate da enti del terzo settore, purché siano organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale cje detengano necessariamente i requisiti indicati nel bando.