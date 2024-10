Il Cesena riparte tra le incognite. Kargbo in dubbio contro la Samp

Distorsione alla caviglia però senza lesioni ai legamenti per Augustus Kargbo. Questo l’esito degli accertamenti ai quali si è sottoposto ieri l’attaccante bianconero. Kargbo ha già iniziato in giornata un lavoro personalizzato di recupero, oggi continuerà con un protocollo differenziato e la situazione verrà poi valutata giorno per giorno con il punto interrogativo sul suo impiego di domenica contro la Sampdoria che rimane. Il giocatore aveva provato un fastidio nella rifinitura prima della gara di venerdì scorso della Sierra Leone contro la Costa D’avorio, un problema che aveva indotto lo staff medico della nazionale africana a consigliare il riposo precauzionale. Accertata l’impossibilità di impiegarlo anche per l’altro match di oggi, sempre contro la Costa D’avorio, l’attaccante è stato rispedito a casa, domenica sera è arrivato a Cesena e ieri si è sottoposto ad esami strumentali. La caviglia destra è la stessa che a febbraio aveva subito una distorsione dopo l’entrataccia del difensore della Fermana Heinz e che lo aveva costretto ai box per due partite.

Per quanto riguarda il caso Curto, invece, sono ore di attesa per sapere quando verrà fissata l’udienza della commissione d’appello della Fifa. La speranza è che già in settimana si ottenga almeno la sospensiva al provvedimento di squalifica di cinque giornate inflitte in primo grado, in modo da avere il difensore a disposizione domenica contro la Sampdoria. Nel ricorso presentato la settimana scorsa dall’avvocato di Curto e del Cesena, Luca Smacchia, dello studio legale Grassani e associati, infatti, oltre a contestare la decisione della commissione disciplinare Fifa è stato chiesto di annullare momentaneamente il provvedimento. Questo per evitare che il giocatore sconti tutta, o anche in parte, la squalifica prima ancora di conoscere l’esito del secondo grado di giudizio.

Per quanto riguarda i bianconeri impegnati nelle nazionali, ieri Joseph Ceesay è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti, rimediando anche un’ammonizione nel primo tempo, nella gara che il Gambia ha vinto 1-0, gol di Barrow che in precedenza aveva sbagliato anche un rigore, sul Madagascar allo Stade El Abdi di El Jadida in Marocco. L’esterno bianconero oggi dovrebbe già essere in Italia e potrebbe partecipare alla seduta di allenamento in programma nel pomeriggio a Martorano. Oggi invece toccherà a Cristian Shpendi indossare la casacca dell’under 21 albanese nel match contro l’Armenia e valevole per la qualificazione agli europei di categoria all’Air Albania Stadium di Tirana. Anche per lui rientro in tempi brevi e già domani dovrebbe essere in gruppo. Dopo il giorno di riposo concesso da Michele Mignani riprendono oggi gli allenamenti in vista della gara di domenica al Manuzzi (ore 17.15) contro la formazione ligure. Seduta pomeridiana a Martorano alle 14,30 a porte aperte.

Andrea Baraghini