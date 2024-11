’Il Comune dalla tua parte’. Inizia il tour della giunta

"Come da nostra abitudine, nell’ambito dell’iniziativa ’Il Comune dalla tua parte’, siamo pronti a partire per il tour nel nostro territorio. Vi annunciamo quindi l’inizio del giro nelle frazioni, un momento prezioso di confronto e ascolto che coprirà l’intero territorio comunale". Lo comunica, ai cittadini, la giunta di Bagno di Romagna, presieduta dal sindaco Enrico Spighi, che poi prosegue: "Questo coinvolgimento, al quale teniamo profondamente, si rinnova anche quest’anno, offrendo a tutti i cittadini l’opportunità di essere ascoltati e di partecipare attivamente alle dinamiche locali". Oggi il via a questa serie di incontri a Valgianna. "Durante il tour – va avanti il sindaco –, approfitteremo dell’occasione per informare la cittadinanza anche sul passaggio, dal 1° gennaio 2025, alla tariffa puntuale per il sistema di raccolta rifiuti. Vi aspettiamo numerosi per condividere idee e proposte e per ricevere direttamente il vostro indispensabile feedback". Questo il calendario degli incontri, che avranno luogo tutti alle 20,30, nei quali il sindaco Spighi e gli altri componenti della giunta incontreranno i cittadini: oggi martedì 19 novembre Valgianna bar ristorante Forcelli; mercoledì 20 Carnaio bar ristorante Gamberini; giovedì 21 Bagno Palazzo del Capitano; lunedì 25 San Piero Palazzo Pesarini; martedì 26 Poggio la Lastra Case di Sotto; mercoledì 27 Acquapartita Chalet sul Lago; giovedì 28 novembre Casellina Casa Rossi; martedì 3 dicembre Crocesanta ristorante Fontechiara; mercoledì 4 Monteguidi ristorante La Locanda; lunedì 9 Selvapiana bar ristorante Pirino; martedì 10 dicembre San Silvestro Acli parrocchiale.

gi. mo.