Il Galà dei club service in favore dell’Irst-Irccs

Il Gala di domani sera al teatro Bonci dei dieci club service cittadini ha come destinatario della raccolta fondi l’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori "Dino Amadori" Irst-Irccs di Meldola e non, come erroneamente riportato ieri, lo Ior. Ce ne scusiamo con gli interessati e i lettori.

L’evento dello Ior è invece in programma questa sera al Teatro Verdi di Cesena che riapre le sue porte alla solidarietà e alla lotta contro il cancro: a partire dalle 20 è infatti in programma il “Gran Gala Ior”, evento di raccolta fondi per eccellenza del programma natalizio della organizzazione non-profit giunto alla sua quindicesima edizione. Atteso per un saluto il neo-eletto presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale.