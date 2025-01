Il jazz di Ethn Ensemble con Fariselli al Jam Sessions

Domani seraal Jam Session di Cesenatico si tiene un appuntamento del Jazz Club, la rassegna live per la direzione artistica di Chicco Capiozzo. Sul palco a partire dalle 21.15 si esibirà l’Ethn Ensemble che proporrà lo spettacolo "Open Music", centrato sul jazz moderno proposto dai musicisti Stefano Fariselli sassofono soprano e flauto, Gilberto Gibi Mazzotti al piano e Keyboard, Marco Rossi al contrabbasso e basso elettrico, Gianluca Berardi batteria, percussioni e marimba. Stefano Fariselli è un sassofonista di talento che si è esibito nelle maggiori piazze e teatri, anche al fianco di artisti del calibro di Ares Tavolazzi, Jimmy Garrison, Max Furian, Chuch McPerson, Bruce Forman, i Del Barrio, e im tour con Andrea Mingardi, la Stewe Rogers Band e gli Stadio. Recentemente ha ripreso la collaborazione col fratello Patrizio, in duo e negli Area Open Project. Gilberto Gibi Mazzotti fonda le sue composizioni ed interpretazioni sul blues, musica mediterranea, ritmi latini e suoni africani, coi quali riesce ad esprimere le proprie sensazioni ed emozioni. Marco Rossi, ha una lunga esperienza live ed ha partecipato ad eventi come Umbria Jazz, trasmissioni in Rai e Radio3, oltre ad affiancare musicisti di fama. Gianluca Berardi ha collaboratoin con diverse orchestre, fra cui quelle dell’Arena di Verona, del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Olimpico di Vicenza e della Rai di Milano La partecipazione al concerto è aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure recandosi direttamente al locale di viale Trento affacciato sui Giardini al Mare. Il successivo appuntamento live del Jazz Club è in calendario mercoledì 12 febbraio, quando sul palco salirà la band composta dal cantante Stevie Biondi, Chicco Capiozzo alla batteria, Daniele Santimone alla chitarra, e Michele Mecco Guidi all’organo. Il 12 marzo sarà invece la volta del Tirincanti - Capiozzo Ensemble, formato da Filippo Tirincanti chitarra e voce, Chicco Capiozzo alla batteria, Alessandro La Neve al sax, Leonardo Caligiuri al piano e Simone Francioni al basso. Anche a questi concerti l’ingresso è sempre aperto a tutti.

Giacomo Mascellani