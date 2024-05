"Il passaggio a livello non chiuderà"

Dopo la prima presentazione della lista civica "Per San Mauro", i candidati al consiglio comunale e il candidato sindaco Moris Guidi hanno incontrato la popolazione presso il Bar Centrale, in piazza Battisti a San Mauro Mare. Durante l’evento, i cittadini hanno avuto l’opportunità di conoscere i candidati, approfondendo i temi e le priorità della lista civica. "Ho incontrato l’associazione "AmareSanMauro", cittadini e imprenditori. Il problema dell’erosione marina in futuro va tenuto monitorato. So che gli operatori sono preoccupati e arrabbiati. In questi giorni si sta intervenendo e noi siamo i più colpiti. Dobbiamo fare in modo che la Regione metta in campo il cosiddetto "Progettone" con il ripascimento della spiaggia. Poi la questione del passaggio a livello che molti dicono che verrà chiuso. Non è assolutamente vero. Dal 1998 se ne parla in seguito a un progetto nazionale dove c’è il rafforzamento della linea ferroviaria Rimini-Ravenna per una tratta più veloce e sicura. Non esiste nessun progetto di chiudere il passaggio a livello di San Mauro Mare". Moris Guidi ha concluso dicendo che a San Mauro Mare serve maggiore manutenzione dei parchi e arriverà la Guardia medica turistica.

e.p.