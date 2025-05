Il Pd sulla scuola di viale Torino: "Rientra in una più ampia strategia"

Il Pd a Cesenatico sottolinea l’importanza della nuova scuola elementare di viale Torino, sottolineando che è solo una parte di tutto il lavoro che l’amministrazione comunale sta facendo sull’edilizia scolastica. "Sabato mattina è stata una giornata di festa – ha detto il capogruppo dei democratici in consiglio comunale Mario Drudi (nella foto) –, resa possibile grazie ad anni di grande lavoro da parte dei tecnici comunali e di tutta l’amministrazione. Dal 2017 a oggi sono state effettuate le verifiche sismiche su ogni edificio scolastico e si è agito con una strategia precisa. Alla scuola elementare Don Teofrasto Pasini di Sala si è intervenuti con un investimento di oltre 1 milione di euro per il miglioramento e l’efficientamento sismico; alla scuola elementare ’2 agosto 2849’ di via Saffi sono ancora in corso in lavori sempre per il miglioramento sismico con un investimento di 1,3 milioni di euro. Ora è imminente l’inizio dei lavori alla scuola media Dante Arfelli per 1,1 milioni di euro. Tutto questo è stato reso possibile dalla lungimiranza dell’amministrazione, dalla capacità del reperimento dei fondi e da un’organizzazione precisa. In prospettiva ci sono il nuovo asilo nido in via Leone con un investimento di 330mila euro e a bilancio c’è 1 milione per intervenire sulla scuola Ricci-Ortali di Villalta e la scuola di via Caboto". La segretaria del Pd Valentina Montalti evidenzia la qualità della scuola di viale Torino: "E’ una struttura bellissima e accogliente, in cui emerge il lavoro dello studio di architettura Iotti e Pavarani. Non penso sia necessario perdere tempo a inseguire le polemiche mosse dall’opposizione".

g.m.