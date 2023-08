Il pieno di metano non fa più paura "Speriamo di tornare a livelli pre Covid"

Una buona notizia in ogni caso c’è. Ed è eclatante. Effettuare il rifornimento in un’auto a metano è tornata un’operazione decisamente più alla portata delle tasche degli automobilisti. Il periodo nero si era registrato lo scorso anno, proprio in estate, quando i prezzi erano lievitati a 2,50 euro a metro cubo (e anche oltre), una cifra esorbitante rispetto ai tradizionali listini che generalmente navigavano sotto la soglia dell’euro. Di fronte a impennate che arrivavano a sfiorare la soglia del 300%, era diventato ben più conveniente muoversi utilizzando la benzina. Ora no, per fortuna. Ora il trend sta andando in picchiata, come dimostravano i cartelli esposti per esempio nell’impianto Acton sulla Secante, uno dei punti di rifornimento più competitivi del territorio in relazione a questo tipo di carburante. "Non siamo ancora ai livelli pre covid – riconosce Giacomo Tersi, che gestisce l’impianto – ma in effetti la discesa è significativa. Oggi siamo a 1.249 euro, almeno la metà rispetto ai momenti peggiori. Speriamo che il trend continui e che si possa tornare anche a quello 0.92 registrato anni fa. E’ un auspicio vero e non di circostanza, perché a maggior ragione lavorando a contatto con la gente che ogni giorno si reca a fare rifornimento, diventa evidente quanto questi aumenti impattino sulla vita e sulle preoccupazioni delle famiglie. La Romagna è una grande terra, ricca di tradizioni e popolata da persone che non hanno mai fatto un passo indietro quando si tratta di rimboccarsi le maniche e proprio per questo, trovarsi davanti all’impossibilità di intervenire per ridurre l’impatto dei costi della benzina è frustrante. Perché intendiamoci, muoversi in auto non è un vezzo, è una necessità . Di conseguenza lo è anche fare rifornimento. Poter risparmiare sul costo del carburante regala sorrisi che magari si traducono in una bottiglia di vino da bere con gli amici, in una gita extra fuori porta con la famiglia, o semplicemente con qualche risparmio in più sul conto corrente. E’ poco? No, è la differenza tra una vita da vivere col sorriso e una passata trattenendo il fiato".

Luca Ravaglia