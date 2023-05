Il pop di Simon e Lisa al Bagno Wanda

Due giovani artisti emergenti inaugurano il cartellone musicale al Bagno Wanda sulla spiaggia di Ponente di Cesenatico. Si chiamano Simon Evans e Lisa Bell, sono entrambi 18enni, originari di Rimini e appassionati delle canzoni pop inglesi che amano suonare e cantare assieme. Oggi pomeriggio, a partire dalle 18, saranno loro i protagonisti del primo evento pubblico del "King on the beach", il nuovo spazio gourmet ricavato al Bagno Wanda di Cesenatico, dove per tutta l’estate si alterneranno prelibate proposte gastronomiche ed eventi d’intrattenimento.

In attesa di definire il nuovo calendario eventi che avrà Chicco Capiozzo come guest star, Simon e Lisa inaugurano con un concerto, per una scelta affatto casuale, come spiega Mauro Mammana, titolare assieme al figlio Matthew della nuova location: "Avremmo potuto partire con band più note e consolidate, ma in realtà,il King on The Beach nasce anche come laboratorio di idee e progetti, quindi una vetrina per dare visibilità ai giovani del nostro territorio".

"Simon Evans e Lisa Bell – prosegue – hanno da poco compiuto 18 anni, sono dei ragazzi appassionati di musica e dunque ci sembrava giusto cominciare la nostra estate assieme a loro".

Il concerto di oggi è a partecipazione e gratuita e saranno proposti brani dei Beatles, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish e molti altri. È una prova importante, anche perchè sul palco la chitarra di Simon sarà l’unico strumento e Lisa la voce.

Oltre a realizzare cover, Simon e Lisa sono anche autori di brani scritti da loro e ci sarà la possibilità di ascoltare dal vivo i loro pezzi disponibili su tutte le piattaforme.

Giacomo Mascellani