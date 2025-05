"Il problema è alle primarie, ma le costruiremo"

Assessore allo sport e ai lavori pubblici Christian Castorri: la sorprende che la provincia di Forlì-Cesena risulti 91ª su 107 province per dotazione di palestre scolastiche?

"Io credo francamente che sia un problema generale. Laddove le palestre esistono nelle scuole primarie sono state perlopiù ricavate da spazi di risulta poi attrezzati. Si tenga conto che mentre le scuole superiori sino raggruppate in alcune zone e possono fruire magari di palestre comuni, le elementari sono disseminate sul territorio ed è più difficile intervenire. Quando primaria e media inferiore inoltre sono limitrofe, la palestra c’è anche perché alla media esiste la materia di Educazione fisica, quando invece la primaria è isolata finisce per restare senza.".

Questione in ogni caso di mancanza di risorse?

"Esattamente. In taluni luoghi dove si è formato un polo scolastico rilevante abbiamo in programma di realizzare palestre, come a Martorano e a San Vittore, ma servono fondi".

Ci sono poli, tuttavia, provvisti anche di palestra.

"Ciò avviene ad esempio a San Giorgio e a Sant’Egidio dove sono state realizzate palestre all’interno dei plessi. Sono dei modelli a cui uniformare anche i successivi interventi che si sarà in grado di realizzare compatibilmente con le risorse a disposizione".

Come mai Folrì-Cesena per questo indicatore figura così indietro?

"Ribadisco: ho l’impressione che questa situazione riguardi un po’ tutte le province e in modi non così diversi".

a.a.