Il regalo di Natale di Cuschera. Una nuova Madonna di Loreto

A Longiano, dopo oltre trent’anni, torna la Madonna di Loreto nella lunetta sull’altare della chiesa a lei dedicata. Non l’originale, ma un’opera contemporanea dell’artista Salvatore Cuschera, realizzata per la mostra a corredo del presepe Arcobaleno. Tra arte contemporanea, mercatino handmade e progetti solidali la fondazione longianese si conferma protagonista del Natale emiliano-romagnolo. In mezzo alle mille meravigliose proposte e in particolare all’interno della manifestazione Longiano dei presepi, dove l’arte, la creatività la fantasia declinati in senso prettamente classico rendono le festività natalizie piene di momenti di pura poesia c’è un presepe che crea scompiglio, curiosità e stupore. E’ il presepe Arcobaleno dell’artista scultore e ceramista Salvatore Cuschera situato all’interno della chiesa Madonna di Loreto al Castello Malatestiano di Longiano, sede del polo Museale Fondazione Tito Balestra. Inaugurato l’8 dicembre, il presepe è corredato da una installazione di 20 sculture tra le quali spicca una interpretazione dell’artista della Madonna di Loreto. Durante una visita, notando la lunetta vuota, Cuschera ha chiesto cosa ci fosse stato e il direttore della Fondazione, Flaminio Balestra, gli ha raccontato che era esposta un’opera raffigurante la Madonna a cui è dedicata la chiesa, oggi esposta al museo d’arte sacra. Cuschera ritornato nel suo studio a Tormello (Pavia), ha pensato di far rivivere quella lunetta con una sua creazione originale, bellissima e contemporanea. La scultura, realizzata in legno di acero prende spunto dall’iconografia bizantina. Chi si recherà a visitare le opere, domenica 15 troverà nella Corte del Castello anche il selezionato mercatino handmade dedicato al Natale e dal tramonto anche la suggestiva installazione video mapping Imago Nativitas. Inoltre nei locali del Castello longianese c’è il progetto solidale Viva Vittoria di Cervia con le loro coperte colorate e la mostra di Massimo Bruschi.

Ermanno Pasolini