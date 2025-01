Il Romagna:: "Essere secondi non ci basta"

"L’idea è migliorare il secondo posto". Con le parole del presidente Corrado Maria Dones si è già detto tutto sull’intento del Gymnastic Romagna Team, che l’8 febbraio a Brescia inizierà il nuovo campionato di Serie A1 di ginnastica artistica. Nuovo sotto tutti i punti di vista, dal momento che la Federazione Internazionale ha mescolato abbondantemente le carte relative alla formula e allo svolgimento della fase finale, durante la quale appunto il gruppo cesenate proverà a mettersi al petto lo scudetto.

"Nessuno è penalizzato rispetto agli altri - è l’analisi del tecnico Roberto Germani - ma tutti siamo ugualmente chiamati a confrontarci con un contesto nuovo. Ci prenderemo la prima gara per guardarci intorno, con l’intento di salire progressivamente di colpi durante la stagione. Dovremo adeguarci a nuovi modi di assegnare i punteggi e soprattutto alla formula della finale, che non sarà più a sei e con una sorta di scontri diretti tra atleti, ma a otto, con tre atleti chiamati a gareggiare per ogni attrezzo e con tutti i punteggi che verranno tenuti validi. Come succede agli europei, ai mondiali e alle olimpiadi".

A proposito di eventi internazionali, la squadra cesenate è decisamente sul pezzo, vista la caratura di un gruppo tra i quali c’è pure Lorenzo Casali, reduce dalla partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. Che in ogni caso non è solo, visto che a fargli compagnia ci sono pure i ginnasti prodotti dal vivaio cesenate Andrea Dotti, Roberto Marzocchi, Samuel Pompinetti, Gabriele Tisselli (quest’ultimo specialista a livello internazionale alla sbarra e rinforzo importante per l’anno 2025 in quanto infortunato negli anni precedenti) e Niccolò Vannucchi, già Nazionale e campione assoluto al volteggio e partecipante a diverse Coppe del Mondo negli ultimi anni, nonché alle ultime Universiadi in Cina. A loro si aggiunge il nuovo arrivato Edoardo De Rosa, campione italiano assoluto in carica, componente della nazionale, già campione europeo al cavallo con maniglie, specialità che fino a ieri era il nervo scoperto dei cesenati.

Luca Ravaglia