Il Romagna Rfc riparte da Livorno, in casa della prima del girone

Dopo la settimana di pausa concomitante al secondo turno del Sei Nazioni, il campionato del Romagna Rfc, impegnato nel torneo di rugby di serie A riparte oggi con la trasferta a Livorno, sul campo della prima del girone. La squadra romagnola vuole tornare in ritmo dopo la sconfitta di misura incassata con L’Aquila, che ha interrotto la serie positiva di risultati che durava da metà novembre: beffati allo scadere da un calcio piazzato che ha deciso il match, i Galletti hanno visto sfumare la vittoria proprio sul finale, perdendo l’occasione di portare a casa il bottino pieno da un campo prestigioso e per nulla facile come quello abruzzese.

Non sarà una trasferta affatto semplice nemmeno quella di oggi a Livorno, considerando che i toscani, dopo il passo falso nella prima stagionale, hanno collezionato una serie di 10 vittorie che li hanno proiettati in vetta al girone a quota 50 punti. Tra queste anche quella ottenuta a Cesena su un Romagna capace però di dare parecchio filo da torcere: all’andata era infatti finita 20-26, con i Galletti che nel finale erano riusciti ad assicurarsi il bonus difensivo. Questo pomeriggio servirà quindi un approccio altrettanto determinato, per dimostrare che anche fuori casa la squadra c’è e può dire la sua di fronte ad avversarie di spessore.

I convocati: Calbucci, D’Agostino, De Celis, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Foschini, Giannuli, Greene, Lamptey, Manuzi, Marini, Maroncelli, Onofri, Perju, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Strada, Tauro, Villani, Vincic, Zani.

Oggi torna in campo anche la squadra femminile del Romagna Rfc, anch’essa impegnata nel campionato di serie A. A Cesena arriverà il Forum Iulii, avversario col quale si apre il girone di ritorno. Le romagnole difendono sia l’imbattibilità stagionale che il primo posto del girone.