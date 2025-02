Il romanzo di Gianfranco Iovino

Nella Legnaia di Casa Moretti proseguono i "Salotti d’autore", gli incontri che si tengono il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30, organizzati dall’Università per gli Adulti di Cesenatico. Il coordinatore è Antonio Castagnola dell’associazione di volontariato Soccorso Letterario ed il prossimo appuntamento è domani, con protagonista Gianfranco Iovino, autore del romanzo "Abbracciami" pubblicato da Capponi Editore.

In questo libro di narrativa contemporanea, il protagonista è Andrea Stefani, un ragazzo di diciassette anni, studente, che vive sull’isola di Procida ed è innamorato di un suo compagno di istituto, che non corrisponde lo stesso interesse. Ha due amiche del cuore con le quali condivide tutto il tempo libero e i noiosi fine settimana invernali sull’isola. Ad arricchire la narrazione, esposta in prima persona con voce e pensieri diretti del protagonista, nel più classico e ben studiato format dei romanzi tipici "di formazione", si alternano continui contrasti familiari, incomprensioni con i genitori e la presenza fondamentale di Antonio, un simpatico anziano ricoverato in una casa di riposo, che rappresenterà un faro illuminante per Andrea, sempre disposto ad ascoltarlo, incoraggiarlo e difenderlo.

Giacomo Mascellani