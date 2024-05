’Il Rubicone e il Compitum’, la storia di un fiume

Un nuovo libro sullo storico fiume Rubicone titolato "Il Rubicone e il Compitum. Storia di un confine", edito da "Edizioni Sì". Lo ha scritto Maria Teresa Pazzaglia di Savignano sul Rubicone, che ha insegnato italiano e storia alle scuole superiori, è stata presidente del Wwf Rimini e ha pubblicato numerosi articoli su giornali e riviste. Grande appassionata di storia locale ha dato alle stampe quelli che lei definisce "i sorprendenti risultati dei suoi studi e delle sue ricerche". E dice: "Da alcuni secoli gli storici stanno cercando di risolvere il dilemma dell’origine dell’idronimo Rubicone. In questo contesto si inserisce il mio studio che non vuole essere una ripetizione di quanto fino ad ora detto e scritto. Questo fiumiciattolo, famoso per il passaggio di Giulio Cesare, segnava un confine decretato dai Romani? I Romani non giocavano a dadi nello stabilire i confini, né li segnavano a caso su una cartina. Ho trovato una storia molto più antica per quel fiumiciattolo e per quel confine. Una storia degna di essere ricordata, non basata sulla fantasia ma su precisi reperti e ricerche storiche. Ad esse è legata la storia del Compitum, incrocio sul quale pure tanto si continua a discutere". Maria Teresa Pazzaglia ricorda il significato e l’importanza per gli antichi popoli che qui hanno vissuto.

Ermanno Pasolini