Il salone ‘Total look’ ha festeggiato 25 anni di attività

Ha festeggiato 25 anni anni di attività Total Look di Savignano sul Rubicone, salone di acconciatura ed estetica guidato da Roberta Grandi insieme alla figlia Francesca Giovannardi. Per l’occasione Cna Est Romagna ha consegnato a Roberta e Francesca una targa celebrativa nel corso di una cerimonia con il sindaco Nicola Dellapasqua, la vicesindaca Stefania Morara, il presidente di Cna Est Romagna Davide Caprili e le collaboratrici di Cna Elena Della Godenza e Milena Nanni. L’amore di Roberta Grandi per la cura della bellezza e del benessere dei capelli risale addirittura a 45 anni fa, quando, appena 15enne, suonata la campanella della scuola saliva in sella a una Graziella per raggiungere la bottega di un’acconciatrice in paese. "Arrivavo con la cartella piena di libri – racconta – e nei momenti in cui non c’erano clienti li tiravo fuori per mettermi a studiare in vista dell’esame di terza media. Per vent’anni ho lavorato come dipendente, coltivando sempre il sogno di aprirne una tutta mia, sogno che ho realizzato nel 2000". Insieme a madre e figlia oggi lavorano in Total Look altre tre acconciatrici: accanto ai tradizionali tagli e colori, infatti, il salone si contraddistingue per la cura di cute, lunghezze e strutture dei capelli attraverso una pluralità di trattamenti destinati a uomo e donna e basati su prodotti naturali.