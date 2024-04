Il Sentiero degli Gnomi si rinnova: "Ripristino della pavimentazione"

Hanno preso il via, da alcuni giorni, importanti lavori di manutenzione straordinaria e per la miglior sicurezza per i numerosi visitatori del Sentiero degli Gnomi, che si snoda per un paio di chilometri nell’area boschiva del suggestivo Parco dell’Armina. Una magica area verde offerta da Bagno, che oltre alla bimillenaria full immersion nelle sue benefiche acque termali, propone altrettanto full immersion nel mondo della pace e della fantasia tra gnomi e folletti.

"I lavori affidati alla ditta Cta, finanziati da un contributo ottenuto tramite bando progettuale ministeriale, riguarderanno il ripristino della gran parte delle staccionate e della pavimentazione erosa – riferisce l’Amministrazione –. A tal fine il Sentiero potrà vivere momenti di chiusura, restando però sempre aperto nei fine settimana, nei giorni festivi e nelle date in cui sono presenti delle gite organizzate". "Questi lavori si affiancano anche al rifacimento di nuove installazioni, che verranno implementate tra fine aprile e fine maggio 2024 – aggiunge –. Avremo pertanto presto un rinnovato sito capace di accogliere al meglio cittadini e turisti". gi. mo.