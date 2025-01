Il talento di Jasmin premiato a Londra

Jasmin Cuppone è stata insignita a Londra del prestigioso premio "Talented Young Italians Award 2024", che viene assegnato a sei giovani talenti italiani in sei categorie, che sono Finanza, Arte e cultura, Industria e commercio, Media e comunicazione, Ospitalità, Ricerca e innovazione. È stata lei la stella al centro della cerimonia di premiazione alla quale hanno partecipato l’ambasciatore italiano nel Regno Unito Inigo Lambertini e lo scrittore e giornalista Enrico Franceschini. Jasmin, la quale lavora presso la Delegazione dell’Unione Europea nel Regno Unito nella sezione Press and Public Diplomacy (Stampa e diplomazia pubblica), è stata premiata per Media e comunicazione. Prima di ricoprire questo ruolo, Jasmin è stata responsabile della comunicazione e delle relazioni presso la Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito dal 2021 al 2024, in precedenza ha svolto il ruolo di responsabile della comunicazione presso una think tank con sede a Londra, specializzata in regolamentazione e innovazione nel settore finanziario, dal 2018 al 2021, e prima ancora ha lavorato presso la Commissione Europea a Bruxelles nella DG Justice and Consumers all’interno dell’Unità Comunicazione dal 2017 al 2018. Jasmin si è laureata in Comunicazione interlinguistica applicata – Interpretazione e traduzione all’Università di Trieste. Successivamente ha completato due master alla London School of Economics and Political Science (LSE), di cui il primo in Studi e Politica Europei, e il secondo in Regolamentazione in Diritto e Governo (Regulation in Law and Government). Durante il suo percorso alla LSE, Jasmin era stata premiata anche come "Vincitrice del miglior discorso" nel corso di Speechwriting e ha ricevuto il prestigioso premio Leonard Woolf per la miglior performance dell’anno accademico 2016-2017. Parla correntemente inglese, francese, italiano e spagnolo, è un’appassionata lettrice delle guide Lonely Planet e la sua passione per i viaggi l’ha spinta ad avere sempre una nuova meta in programma. "Sono fortemente legata a Cesenatico – dice – È la mia città e dove ho la famiglia e gli amici, ma sono anche legata a Londra dove vivo; trovo ispirazione nel contrasto tra la tranquillità del mare e il ritmo frenetico della city, ma Cesenatico è sempre nel mio cuore e nei miei pensieri". Durante la cerimonia, svoltasi davanti ad una folta platea di italiani, lo scrittore Franceschini, anch’egli molto legato a Cesenatico dove ogni anno presenta dei libri, ha ricordato la città natale di Jasmin Cuppone, rimarcandone le bellezze. Per il borgo marinaro è stata una bella cartolina, con un ritorno di immagine importante, grazie a una cesenaticense di talento. Giacomo Mascellani