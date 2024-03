Il tour di Confartigianato. Faccia a faccia coi Comuni

Una presenza capillare anche e soprattutto nei piccoli comuni, spesso più svantaggiati nel fare impresa. Confartigianato Federimpresa Cesena ha deciso di incontrare le amministrazioni dei vari comuni per condividere, con un approccio costruttivo, le criticità da migliorare in un’ottica di sviluppo economico che vada anche a beneficio della comunità. Si parte da Borghi, nella lista di incontri recentemente avvenuti tra i rappresentanti dell’associazione e i sindaci; Sabrina Baldazzi, responsabile Confartigianato territoriale, ha presentato al primo cittadino Silverio Zabberoni la difficoltà del fare impresa, da cui scaturisce l’abbandono del territorio, e la burocrazia avvertita come eccessiva e penalizzante.

Zabberoni ha ribadito l’intenzione di sgravare le aziende nell’opera di insediamento, aggiungendo che l’ambizione è anche quella di attrarre imprese da fuori. Fondamentale poi mantenere e rafforzare i presidi dell’artigianato di servizio e dei punti vendita al dettaglio, pilastri della coesione sociale ormai indeboliti. Anche il tema del dissesto idrogeologico è stato rimarcato dalla impresa Mp di Rosanna Pellegrini, rappresentata all’incontro da un collaboratore, che è stata colpita dall’alluvione di maggio 2023.

A Sogliano la partecipazione attiva degli imprenditori locali all’incontro ha consentito di delineare possibili azioni volte a migliorare il contesto imprenditoriale, nonché a identificare opportunità per stimolare l’innovazione e la competitività sul territorio. All’incontro erano presenti anche la sindaca Tania Bocchini e il responsabile di Area delle Relazioni Istituzionali di Confartigianato Eugenio Battistini. "È nostra ferma volontà promuovere attivamente lo sviluppo economico e sociale della comunità, lavorando in stretta collaborazione con gli imprenditori locali per attuare le soluzioni più efficaci e sostenibili" ha detto la sindaca.

È stato sempre Battistini ad aprire l’incontro tra Confartigianato e il Comune di Roncofreddo, durante il quale sono di nuovo state messe in luce le difficoltà delle imprese colpite dall’alluvione del 2023. Era presente anche Sauro Teodorani, responsabile fiscale dell’area Rubicone il quale ha rimarcato l’impegno dell’associazione nel richiedere zone speciali con fiscalità di vantaggio nelle aree interne collinari e montane; una necessità condivisa da diversi imprenditori presenti all’incontro. Questi ultimi hanno inoltre lamentato servizi digitali e collegamenti internet non compatibili con le necessità delle imprese, oltre alla ridondante burocrazia.

Non ultima, la nuova tariffa rifiuti in vigore a Longiano dal 1° gennaio: produrrà più costi e oneri per le imprese? Il dilemma è uno dei temi principali emersi all’assemblea. Il Comune confida in un risparmio per le aziende che, in ogni caso, potranno beneficiare del risparmio del 10% per effetto dell’aliquota Iva non applicata. Gli imprenditori presenti hanno manifestato preoccupazione per la novità della Tcpt, la nuova tariffa puntuale al posto della vecchia Tari.

Il vicesegretario di Confartigianato Placuzzi ha sollevato, infine, l’esigenza di un patto che accomuni tutte le forze economico-sociali del territorio. L’associazione si è proposta come luogo di incontro e scambio di idee a disposizione degli imprenditori, affinché possano giocare un ruolo da protagonisti anche dando la disponibilità a ricoprire cariche nel rinnovo degli organi associativi, diventando ambasciatori dell’associazione.

Ermanno Pasolini