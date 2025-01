Il Willy Wonka italiano ospite della Dance Dream

Alla scuola di danza Dance Dream di Cesenatico tornano gli stage di musical. Da oggi a domenica il centro ospita Christian Ginepro, da ormai quindici anni presenza fissa nell’accademia di Cesenatico. Ginepro, soprannominato il Willy Wonka italiano, premio speciale "Eccellenza del Musical" come miglior attore protagonista per l’interpretazione appunto di "Charlie e la Fabbrica di Cioccolato", è uno dei docenti più prestigiosi della scuola che, anche quest’anno, si avvarrà della sua straordinaria competenza per "mettere a punto" i suoi spettacoli.

Perfomer di formidabile versatilità, già interprete di "Cabaret" con Michelle Hunziker, "A qualcuno piace caldo", il "Giorno della Tartaruga" e "50 sfumature - The Musical Parody", Ginepro è tra i più apprezzati artisti delle scene teatrali. Sarà lui a condurre stage formativi e lezioni di musical, in grado di trasmettere la sua esperienza e il suo entusiasmo a tutti gli allievi della Dance Dream.

"La presenza di Christian Ginepro nella nostra scuola – dice Monica Battistini – è ormai diventata una garanzia e la sua collaborazione stabile è un prezioso contributo alla formazione dei nostri allievi. Ogni sua lezione rappresenta un vero e proprio viaggio".

