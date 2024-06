Immobili e strade, via al restyling a Longiano

Soddisfazione, a Longiano, per l’Amministrazione comunale che nell’ultima seduta del Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità, con il voto favorevole anche del gruppo di minoranza, l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione: 500mila euro. Mauro Graziano sindaco e assessore al bilancio sottolinea che è stato un ottimo lavoro di squadra e che sono state condivise scelte effettuate alla luce delle esigenze concrete dell’intera comunità. I 500mila euro verranno utilizzati per dare copertura finanziara a diversi progetti. Grande attenzione è stata rivolta alla manutenzione e cura del territorio, destinando 190mila euro alla manutenzione e sicurezza delle strade, con priorità alla vie Fontanazze e Olmadella, due strade molto trafficate e che necessitano di un urgente intervento di manutenzione straordinaria; 11mila euro finanzieranno l’ampliamento dell’illuminazione nella zona Peep lungo il camminamento di recente realizzazione; 90mila euro saranno invece destinati alla manutenzione straordinaria degli immobili comunali. Ben 40mila euro sono stati destinati alla manutenzione della fontana di Budrio che, unitamente ad altri 25mila euro già incassati dall’amministrazione come contributo, permetteranno di trasformarla in un palco. Sara Mosconi vice sindaco e assessore ai lavori pubblici ha detto che la scelta nasce per andare incontro a una necessità importante: aumentare gli stimoli di utilizzo riferiti a spazi di aggregazione sociale, creando nuove opportunità di destinazione e di incontro per i ragazzi, famiglie e anziani. Inoltre sono stati destinati 30mila euro alla progettazione di nuovi interventi che verranno utilizzati per la conclusione della progettazione della pista ciclopedonale che collegherà il centro di Crocetta con la zona industriale di via 11 settembre. Per perseguire l’obiettivo di rendere il centro storico e la piazza sempre più accogliente, sono stati destinati 50mila euro per l’ampliamento del "chiosco" con la realizzazione di un dehors che permetterà di avere una piazza viva e accogliente anche durante il periodo invernale. Sempre in un’ottica di rendere vivo il centro e usufruire di spazi pubblici a oggi inutilizzati, sono stati destinato 20mila euro per la manutenzione straordinaria dell’appartamento presente all’interno del complesso San Girolamo, in modo da poterlo destinare a nuovi progetti utili alla collettività. Oltre alla destinazione dell’avanzo di 500mila euro, il Comune ha stanziato la sua quota parte di 95mila euro della Ciclovia Rigossa, importante infrastruttura che collegherà la riviera con le colline per favorire lo sviluppo turistico.

Ermanno Pasolini