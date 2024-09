Impedito il passaggio alle auto. Scolari protetti con le strade chiuse

Ieri mattina la campanella del rientro a scuola è suonata per 14.000 studenti cesenati che hanno varcato le porte d’ingresso di elementari, medie e superiori. Contestualmente all’avvio dell’attività didattica sono riprese anche le iniziative ad essa connesse: prime fra tutte quelle legate agli spostamenti in sicurezza degli studenti.

In quest’ottica gli assessori alla scuola Maria Elena Baredi, alla mobilità Christian Castorri e alla sostenibilità ambientale Andrea Bertani (nella foto) hanno accolto gli studenti di alcune classi spiegando loro quali sono i progetti in campo legati alla mobilità.

È il caso per esempio delle ‘strade scolastiche’ istituite in prossimità della scuola primaria ‘Rita Levi Montalcini alle Vigne e della ‘Giovanni Pascoli’ di San Vittore: si tratta di vie adiacenti all’edificio scolastico in cui viene vietato temporaneamente il traffico degli autoveicoli in modo che tutti possano raggiungere la scuola in sicurezza. Il transito è consentito a pedoni, bici e mezzi per il trasporto di persone con disabilità. "Sono i volontari scolastici e gli ausiliari – hanno commentato Baredi e Castorri - a posizionare le transenne negli orari di chiusura della strada e sempre loro le rimuovono al termine. Per essere efficace questo intervento è stato accompagnato da iniziative e progetti finalizzati alla sensibilizzazione delle famiglie e a interventi sulla viabilità di supporto come per esempio le 19 linee piedibus a oggi attive in cinque circoli didattici grazie all’impegno degli insegnanti di 22 plessi coinvolti a fronte di una platea di 358 bambine e bambini iscritti e di 149 genitori volontari accompagnatori".

L’amministrazione comunale di Cesena, d’intesa con le dirigenze scolastiche e con l’associazione Dante Alighieri, referente del progetto, è in effetti costantemente impegnata nella creazione di nuove linee piedibus. "Mettere in campo azioni a tutela dell’ambiente – ha aggiunto Bertani – è utile solo se si parte dai banchi di scuola. La realizzazione delle zone scolastiche e l’estensione delle linee piedibus rendono alunni e famiglie protagonisti e ideatori della trasformazione degli spazi,e del cambiamento di abitudini. Tutte tematiche poste al centro della settimana della mobilità che si concluderà a Cesena la mattina di sabato 21 settembre in piazzale Ambrosini".

l.r.