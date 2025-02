Importante colpo esterno per la Sab Group Rubicone

La Sab Group Rubicone in Volley vince la prima di ritorno del campionato maschile di B 3-1 contro Battistelli Real Bottega. Nel roster si è intanto aggiunto Leonardo Rocchi, a Riccione fino a fine girone d’andata, che ha avuto la possibilità di mettersi in luce timbrando 2 punti.

La partita. Inizio solido dei gialloblù, con un Nori dominante a muro che porta i suoi avanti 8-13. Dopo un calo che permette ai padroni di casa di riavvicinarsi (17-19), il turno in battuta di Nori risulta decisivo con due ace consecutivi. Mazzotti e Procelli chiudono poi il set 22-25. Nel secondo parziale, il Rubicone parte bene (5-9), ma il Real Bottega reagisce con una grande difesa e ribalta la situazione (20-18). Il finale è punto a punto, però l’inerzia è a favore dei pesaresi, che passano ai vantaggi 28-26. Nel terzo parziale, dopo un richiamo di Mascetti, il Rubicone riprende il controllo con Procelli sugli scudi (3-6). Il Real Bottega risponde e passa avanti (16-14), ma un incredibile salvataggio di Mazzotti e un attacco vincente di Bellomo danno la scossa ai romagnoli, che chiudono il set 25-22 con una difesa spettacolare di Carlini e un attacco decisivo di Mazzotti. Nel quarto e decisivo set, equilibrio totale fino al 15-13 per i pesaresi, che difendono bene. Una Sab Group determinata, guidata da un Mazzotti scatenato (9 punti nel set), ribalta però la situazione. Un muro di Procelli e un attacco vincente di Bonatesta sanciscono la vittoria finale per 3-1. Sabato prossimo alle 17.30 al Palasport di San Mauro Pascoli arriverà la Pallavolo Sabini.