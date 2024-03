"Imprese, false richieste di pagamento"

La Camera di commercio lancia l’allarme per mail sospette inviate a aziende e privati che richiedono il pagamento per la registrazione di marchi di impresa. Si tratterebbe di richieste fraudolente di pagamento provenienti da indirizzi di posta ingannevoli e indirizzate a chi deposita una domanda di marchio o rinnovo marchio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy segnala nuovi tentativi di truffa e sottolinea che nel caso di domande di registrazione di marchio e rinnovo marchio, le tasse di deposito devono essere pagate contestualmente al deposito della domanda e con modello F24, se provenienti dall’Italia, oppure con la piattaforma Pago Pa. L’invito è di verificare il contenuto delle richieste che appaiono fraudolente, non pagare e inviarne copia a anticontraffazione@mise.gov.it.